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Ekonomi

İngiliz ekonomisi için korkulan oldu: Son iki çeyrektir küçülüp resesyona girdi

İngiltere ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralmanın ardından son çeyrekte de yüzde 0,3 küçülerek teknik resesyona girdi. Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi son iki çeyreklik dönemde ekonominin yüzde 0,5 daraldığını tahmin etti. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, reel ekonominin yüzde 0,2 küçüldüğü tahmin edildi.

11:15 - 15/02/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş görüldü.


Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim yüzde 1 ve inşaat üretimi yüzde 1,3 küçüldü.


Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

İngiliz ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralmıştı. Böylece, İngiltere ekonomisi son iki çeyrektir küçülerek teknik resesyona girdi.


ONS, son iki çeyreklik dönemde ekonominin yüzde 0,5 daraldığını tahmin etti. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, reel ekonominin yüzde 0,2 küçüldüğü tahmin edildi.


Resesyon Nedir?


Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır.




#İngiliz ekonomisi
#resesyon
#Teknik resesyon
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