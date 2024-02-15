Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.113,55 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.