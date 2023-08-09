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Ekonomi

İngiliz ekonomisi resesyona girmeye hazırlanıyor

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün analizine göre, İngiliz ekonomisinin 2024 sonunda resesyona girme riskinin yüzde 60 olması öngörülüyor. Ülkede genel seçimlerin planlandığı bu dönemde gelir eşitsizliklerinin artabileceği bildirildi.

13:20 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
2024 sonunda resesyona girme riski yüzde 60.

2024 sonunda resesyona girme riski yüzde 60.

Britanya'nın en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü olarak bilinen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün analizine göre, Brexit, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyonu düşürmek için para politikasında görülen sıkılaşma, İngiliz ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.


Bu gelişmelerin etkisiyle, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 ve 2024'te yüzde 0,3 büyümesi beklenmesine rağmen, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler yüksek kalmaya devam ediyor.

Söz konusu belirsizliklere bağlı olarak ekonominin bu yıl sonunda daralma ihtimali ortaya çıkarken, 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebileceği öngörülüyor.



Ülkede enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 5,2 ve 2024 sonunda yüzde 3,9'a gerileyebileceği ancak 2025'e kadar hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda yüzde 6,9 olan çekirdek enflasyonun yüksek seyretmeye devam etme riski ise manşet enflasyonun beklenenden yüksek kalma ihtimalini artırıyor.


İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut yüzde 5,25 seviyesinden 5,50'ye çıkararak faiz oranlarının pike ulaşması beklenirken, düşük ekonomik büyüme ve durgun üretim nedeniyle hane halkının kırılganlıklarının artabileceği öngörülüyor.


Genel seçimlerin planlandığı 2024 sonuna kadar ülkedeki maaş seviyelerinin Kovid-19 öncesinin altında kalması ve sandıklara gelir eşitsizliklerinin arttığı bir dönemde gidilmesi bekleniyor.




#İngiliz ekonomisi
#İngiltere
#resesyon
#yüksek enflasyon
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