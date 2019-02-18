Ekonomi İngiliz hava yolu şirketi Brexit gerekçesiyle iflas talep etti
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İngiliz hava yolu şirketi 'Brexit' gerekçesiyle iflas talep etti

İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi Flybmi'nin işletmecisi British Midland Regional Limited, artan yakıt fiyatları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı sürecinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas talebinde bulunulduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
British Midland Regional Limited
British Midland Regional Limited

İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi Flybmi'nin işletmecisi British Midland Regional Limited'in internet sitesinden yapılan açıklamada, artan yakıt fiyatları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut ticari durum ve beklentiler, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğinden şirketimizin Avrupa'da yeni destinasyonlara sefer düzenleme kabiliyetine olan güven ve Avrupa'da iş anlaşmaları yapma şansı azalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Tüm uçuşlar iptal edildi

İflas sürecinin başlatılması için hükümetten kayyum atamasını talep eden şirket, tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Bilet alan müşterilerin, yaptıkları ödemeler için kredi kartı, seyahat veya seyahat sigortası şirketlerinden iade talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

Avrupa'da 17 uçakla 25 kente seferler düzenleyen şirketin, geçen yıl toplam 29 bin sefer yaptığı ve 522 bin yolcu taşıdığı, Avrupa genelinde toplam 376 kişi istihdam ettiği kaydedildi.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılması öngörülüyor ancak Başbakan Theresa May liderliğindeki hükümetin AB ile müzakere ettiği Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosu'ndan onay alması kolay görünmüyor. Bu durum anlaşmasız ayrılık ihtimalini gündeme getirirken, Avrupa'da faaliyet gösteren İngiliz şirketler için ileriye yönelik planlama yapmayı zorlaştırıyor.

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