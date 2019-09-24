Ekonomi İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazarak Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Haber Merkezi AA
İngiliz Hükümeti Thomas Cook'un iflası sonrası harekete geçti.
İngiliz Hükümeti Thomas Cook'un iflası sonrası harekete geçti.

İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.

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TALİMAT VERİLDİ

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

20 MİLYON STERLİN ÜCRET VE BONUS ÖDEMESİ

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

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