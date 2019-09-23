Dünya devinin iflası sonrası Türkiye'de kriz masası kuruldu

178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook iflas etti. İflas kararı sonrası çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

178 yıllık turizm devi İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. 22 bin çalışanı bulunan ve yılda 19 milyon kişiye hizmet veren şirketin yurt dışında seyahatte bulunan yolcu sayısı ise 600 bini buluyor.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Antalya Valiliği ise iflas kararının ardından olası mağduriyetlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

EKONOMİ Binlerce turist panikte: Turizm devi iflas etti

Thomas Cook'un iflası sonrası çok sayıda turist bilgi almak için yetkililer ile görüşüyor.

KRİZ MASASI KURULDU

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi.

Bu konuda yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve misafirlerimizin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğimizce kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz masası, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin katılımıyla teşkil edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda oluşturulan kriz merkezi konuyu takip edecek, süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak."

Thomas Cook üzerinden seyhat eden çok sayıda turistin havalimanlarında mahsur kaldığı da iddia edildi.

KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

Öte yandan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, turistlerin asla mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." dedi.

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Atmaca, yaptığı açıklamada, turizm sektörü açısından en iyi dönemi yaşadıkları anda dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının hiç iyi bir durum olmadığını söyledi.

İflas haberi internet sitesi üzerinden de duyuruldu.

Dünya devi, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin bu aşamaya gelmesini şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Atmaca, firmanın Türk turizmine de önemli katkıları olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 2,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Atmaca, bunların büyük bölümünün Ege Bölgesi'ne gittiğini kaydetti.

Thomas Cook

"Hızlı hareket edilip, alternatifler oluşturulmalı"

Böyle bir şirketin batmasından herkesin olumsuz etkilenebileceğini belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Ekonomik açıdan sıkıntı olabilir ancak sektör paydaşlarının hızlı hareket edip, Thomas Cook'un boşluğunu bir şekilde çözecek adımlar atması gerekiyor. Türk turizmi son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Sadece bir iki pazara dayalı değil, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Tabii ki Thomas Cook'un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmayacaktır ama hızlı hareket edilip, mutlaka alternatifler oluşturulması lazım."

Havalimanlarında yolcuların endişeli bekleyişi sürüyor.

"Turistler asla mağdur edilmez"

Kendi otellerinde de İngiliz turistlerin bulunduğunu aktaran Atmaca, hiçbir turistin mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'deki turistlerin sorunsuz şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını anlatan Atmaca, "Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.