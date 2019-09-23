Binlerce turist panikte: Turizm devi iflas etti

Thomas Cook üzerinden seyhat eden çok sayıda turistin havalimanlarında mahsur kaldığı da iddia edildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. Şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Thomas Cook üzerinden seyhat eden çok sayıda turistin havalimanlarında mahsur kaldığı da iddia edildi.

ÇALIŞANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

YURT DIŞINDA 600 BİN YOLCUSU VAR

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor.

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