İngiliz medyasından Türkiye'ye destek: Kırmızı listeden çıkarın

İngiltere, Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını yeniden değerlendirmeye alırken, medyadan Türkiye'ye destek geldi.

DailyMail gazetesi, Türkiye'ye tatile gidip gelenlerin 11 gece karantinaya girdiğini ve otellere ortalama 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, oysa Türkiye'den gelenlerde Kovid testi pozitif çıkanların yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düştüğüne işaret etti. Gazete, bu oranın 'kehribar liste'deki İspanya ile aynı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KEHRİBAR LİSTEDE OLMAYI HAK EDİYOR

Independent gazetesi de, Türkiye'de 7 günlük vaka sayısının 100 binde 232, İngiltere'de 464 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de yetişkinlerin yarıdan fazlasının tam aşılandığına, AB'nin de Türkiye'de verilen aşı sertifikalarını kabul ettiğine işaret edildi. Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles'ın, "Türkiye, kehribar listede olmayı çok hak ediyor. İngiliz vatandaşlarının çoğu, Türkiye'de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissediyor" sözlerine yer verildi.

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KORONAVİRÜS Bakan Koca duyurdu: Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada

BAKAN KOCA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin kırmızı liste kararına tepki gösterdi:

"Verileri onların sistemine girmediğimiz için kırmızı listeye alanlar pek çok ülkede bunu uygulamıyor. Bize gelen bilgilere göre kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek."

Bakan Koca, "kendisi ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı" açıklamasıyla yalanladı.

EKONOMİ Türkiye'ye turist yağdı: Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı

EKONOMİ Turizme değer katacak iş birliği

OYNAT 01:05 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir toplantı düzenledi. Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'nin turizm hedeflerini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Zaten olası sürprizlere karşı sapma payını her zaman hedeflerimiz içine koyuyoruz. O yüzden yıl sonu hedefimizde bir sapma yok” dedi.







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