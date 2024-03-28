İngiltere ekonomisinde teknik resesyon: Üst üste iki çeyrek küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2000-2022 dönemi sosyal koruma istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.