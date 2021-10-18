Ekonomi İngiltere Merkez Bankasından faiz artırım sinyali
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım sinyali

Yükselen enflasyonu frenlemek için Banka'nın harekete geçebileceğini belirten İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Para politikası arz yönlü sorunları çözemez ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir" dedi.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Baileyden faiz artırım sinyali
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir. İşte bu yüzden İngiltere Merkez Bankası olarak sinyal verdik. Bu da harekete geçmemiz gerektiğine dair başka bir sinyal. Ama elbette bu eylem, para politikası toplantılarımızdan gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede iş gücüne olan talebin giderek arttığını belirten Bailey, "İş gücü arzının büyümesiyle ilgili endişelerim var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabilir

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.

  • İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

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