Ekonomi İngiltere Merkez Bankası faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere Merkez Bankası faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere Merkez Bankası faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Foto/arşiv

İngiltere Merkez Bankası (BOE), enflasyonu frenlemek için politika faizinde artışa gitti. Banka, politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkardı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Karar 4'e karşı 5 oyla alındı. 3 üye 75 baz puanlık, 1 üye 25 baz puanlık artış yönünde oy kullandı.

İngiltere Merkez Bankası, aralık ayından bu yana yedinci kez faizi artırdı. Banka geçen ay da politika faizini 50 baz puan yükseltmişti. BOE faiz artırımının ardından ekim ayı enflasyon tahminini yüzde 13'ten yüzde 11'e çekti.

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,9 düzeyinde.

Merkez Bankası faiz kararı: TCMB’den iki ay üst üste iki puanlık faiz indirimi
ÖZGÜN
Merkez Bankası faiz kararı: TCMB’den iki ay üst üste iki puanlık faiz indirimi

TOKİ konut değiştirme oluyor mu, süresi ne zaman?
ÖZGÜN
TOKİ konut değiştirme oluyor mu, süresi ne zaman?

Rusya doğal gaz boru hattına yapılan sabotaj planını bozdu
DÜNYA
Rusya doğal gaz boru hattına yapılan sabotaj planını bozdu

Bakan Bilgin'den EYT'lilere müjde: Bunu çözeceğiz
GÜNDEM
Bakan Bilgin'den EYT'lilere müjde: Bunu çözeceğiz
Bugün yaşasalardı nasıl görünürlerdi?

Bugün yaşasalardı
nasıl görünürlerdi?

​Bir döneme damga vuran efsane isimler yapay zekayla canlandı.
Aromasını Deli Mehmet rüzgarından alıyor

Aromasını 'Deli Mehmet'
rüzgarından alıyor

Yurt dışına gönderilmek için hasat ediliyor.
Bakan Karaismailoğlu: Siirtte yol projemizle 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız

​Denizde on binlerce insanı kurtarmışlar

F-35 konusunda Erdoğan haklı

​Piyasaların beklediği karar açıklandı.

​İskoçya'da ev bulamayan öğrencilere ilginç tavsiye

TOKİ projesine dair 10 doğru 10 yanlış.

​'Mahkemeye çıkacak, ardından iadesini bekliyoruz'

Tüm dünyaya meydan okuyacak.

​Milyonlarca kişi bunu bekliyordu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.