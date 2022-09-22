İngiltere Merkez Bankası faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

İngiltere Merkez Bankası (BOE), enflasyonu frenlemek için politika faizinde artışa gitti. Banka, politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkardı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Karar 4'e karşı 5 oyla alındı. 3 üye 75 baz puanlık, 1 üye 25 baz puanlık artış yönünde oy kullandı.
İngiltere Merkez Bankası, aralık ayından bu yana yedinci kez faizi artırdı. Banka geçen ay da politika faizini 50 baz puan yükseltmişti. BOE faiz artırımının ardından ekim ayı enflasyon tahminini yüzde 13'ten yüzde 11'e çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,9 düzeyinde.