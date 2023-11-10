|
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası stres testini genişletiyor: 50'den fazla kuruluş katılacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE), banka ve banka dışı finansal kurumların riskli varlık fiyatları ve faiz oranlarını içeren şoklarla toplu olarak nasıl başa çıktıklarını incelemek amacıyla başlattığı sistem çapında stres testinin ikinci ayağını başlatacağını duyurdu. BoE'nin ikinci ayağını uygulayacağı teste 50'nin üzerinde kuruluş katılıyor.

14:59 - 10/11/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

BoE'den yapılan açıklamada, banka ve banka dışı finans kurumlarının stres altındaki davranışları ve bu davranışları neyin yönlendirdiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu davranışların ve piyasa dinamiklerinin piyasalardaki şokları nasıl artırabileceğini araştırmak amacıyla sistem çapında stres testinin ilk ayağının haziranda başlatıldığı anımsatıldı.


Katılımcılara teorik bir şok senaryosu sunularak uygulanan stres testinin ikinci ayağının uygulanacağı belirtilen açıklamada, 2024'e kadar senaryo aşamasının ikinci kısmının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, katılımcıların 10 günlük boyunca faiz oranları ve riskli varlık fiyatlarını içeren şoklarla nasıl başa çıktığını incelemek amacıyla teorik senaryolara Ocak 2024'e kadar cevap vereceği ve 2024 sonunda stres testinin nihai raporunun yayınlanmasının hedeflendiği aktarıldı.


Teste 50'nin üzerinde banka ve banka dışı finans kuruluşunun katılacağı aktarılan açıklamada, BoE'nin piyasa oyuncularının büyük likidite talepleriyle nasıl başa çıktıklarını görmek istediği de ifade edildi.





#Bankacılık Sektörü
#BoE
#stres testi
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sözleşmeli er alımı sınavı ne zaman yapılacak? MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sınav tarihi