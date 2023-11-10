İngiltere Merkez Bankası stres testini genişletiyor: 50'den fazla kuruluş katılacak

BoE'den yapılan açıklamada, banka ve banka dışı finans kurumlarının stres altındaki davranışları ve bu davranışları neyin yönlendirdiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu davranışların ve piyasa dinamiklerinin piyasalardaki şokları nasıl artırabileceğini araştırmak amacıyla sistem çapında stres testinin ilk ayağının haziranda başlatıldığı anımsatıldı.