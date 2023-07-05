|
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası uluslararası bankaları zorlamayı planlıyor

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha fazla uluslararası bankayı ülkede yan kuruluş kurmaya zorlama planlarını değerlendirdiği bildirildi.

13:07 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

The Financial Times'ın haberine göre, BoE söz konusu planı, ABD bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) bu yılın başlarındaki iflasına yönelik gözden geçirilme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

BoE'nin daha fazla uluslararası bankayı İngiltere'de yan kuruluşlar kurmaya zorlama planının sektörde olumlu karşılanmayabileceğinin kaydedildiği habere göre, yan kuruluşlar kurulması, düzenleyici kurumların olası iflas durumunda bu kuruluşların kontrolünü ele almasına olanak sağlıyor.

BOE'nin yetkilendirmeler ve uluslararası bankalardan sorumlu icra direktörü Nathanael Benjamin, hafta başında yaptığı açıklamada, merkez bankasının, bir yabancı banka şubesinin yan kuruluş olma eşiğini değerlendireceğini belirtmişti.

ABD’de ana şirketinin iflas etmesinin ardından SVB'nin İngiltere kolu, İngiltere'deki müşterilerini hizmet alımını devam ettirmek için martta HSBC'ye satılmıştı.

BoE'nin konuya ilişkin sorulara cevap verilmediği kaydedilen habere göre İngiltere, Mart 2023 itibarıyla yaklaşık 6,3 trilyon sterlin varlığa sahip 150'den fazla banka şubesine ev sahipliği yapıyor.




#BoE
#İngiltere Merkez Bankası
#Banka
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı