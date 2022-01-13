İngiltere'de bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı

Robert Walters adlı uluslararası işçi bulma kuruluşunun baş muhasebecisi Alan Bannatyne BBC'ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki birçok sektörde Personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle bir çok kişinin daha iyi ücret alabilecekleri işlere geçmek için mevcut işlerinden istifa ettiklerini anlattı.

Bannatyne, "Gördüğümüz en düşük ücret zammı yüzde 15 civarında ama bazı şirketler ücretleri yüzde 50 artırıyor" dedi ve ekledi: "Çok büyük bir değişiklik olmazsa 2022 çalışanlar açısından daha da iyi olacağa benziyor."

Birleşik Krallık çapında yani İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda genelinde pandemi dolayısıyla kapanan ekonomi yeniden açıldığından bu yana personel açığı rekor düzeylere çıktı ve işverenler personel bulabilmek için birbiriyle rekabet içerisinde.

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ŞİRKETLER ARASINDA YOĞUN REKABET

Şirketler için beyaz yakalı personel bulan Robert Walters şirketi, bu durumun firmalar arasında iyi eleman bulma konusunda çok sert bir rekabete yol açtığını ve kalifiye işler için doğru insanı bulmanın çok zorlaştığını söylüyor.

Şirketten Alan Bannatyne işverenlerin personel cezbedebilmek için ücretleri iyice yükselttiğini ama Covid nedeniyle kazananlar gibi kaybedenler de olduğunu ve herkesin bu yüksek ücretlerden yararlanamadığını da hatırlatıyor. Perakendeciler ve hava yolu şirketleri bu dönemin kaybedenleri arasında sayılıyor. Dolayısıyla Bannatyne'a göre bu firmalar personeline ücret artışı ya da ikramiye verebilecek durumda değiller.

Bannatyne, "Bu yüzden de internet üzerinden perakende satış yapan şirketler, ev ihtiyaçları imalatçıları ya da her türlü dijital teknoloji şirketi gibi büyüyen başkalarının av sahasına döndüler" diyor.

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Asya, Avrupa ve ABD'de de şubeleri olan işçi bulma kuruluşu Robert Walters'ın yetkilileri, şirket genelinde en fazla ciroyu Aralık yana yaptıklarını, küresel net komisyon gelirlerinin yüzde 39'a çıktığını da açıkladı. Bir başka uluslararası eleman bulma kuruluşu Manpower da, personel sıkıntısı nedeniyle üst düzey işler için teklif edilen ücretlerdeki artış eğilimini doğruladı.

Şirketin Birleşik Krallık kolunun yöneticisi Chris Gray BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda piyasa kesinlikle iş arayandan yana" dedi. Gray, "Aranan niteliklere sahip eleman adaylarının pazarlık gücü yüksek ve kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine en iyi uyacak işi seçme esnekliğine ve özgürlüğüne sahipler" diye konuştu.

Birleşik Krallık söz konusu olduğunda özellikle hukuk alanındaki personel sıkıntısı had safhada. BCL Legal eleman bulma şirketi ve veri şirketi Vacancysoft 'un yaptığı araştırmaya göre Londra merkezli hukuk firmalarında işe yeni başlayanlara teklif edilen ücretler geçen yılın Ocak ve Kasım ayları arasında yüzde 131 arttı.

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Robert Waters şirketi de da giderek artan sayıda tecrübeli avukatın sektörden ayrıldığını ve yeni mezun hukukçu sıkıntısı çekildiğini söylüyor. Ücretleri artıran bir başka faktör de Birleşik Krallık'taki hukuk şirketlerinin, İngiltere'deki faaliyetlerini genişleten ABD merkezli hukuk firmalarıyla da eleman rekabeti içinde olması. Bu da işe yeni başlayacak hukukçulara ikramiyeler hariç yılda 100 bin Sterlin civarında başlangıç ücreti teklif edilmesiyle sonuçlanıyor.

Hukukçular Birliği'ne göre 2018 yılında tam zamanlı olarak özel hukuk firmalarında çalışan avukatların ortalama maaşı yılda 62 bin sterlindi. Londra'da bu ortalama 88 bine kadar çıkıyordu. Bu miktarlar pandemi döneminde aşılmış görünüyor. Maaşların hızlı yükseldiği bir başka sektör de bankacılık.

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Robert Walters şirketi bu yıl Londa'daki bankaların yeni başlayan elemanlara verdikleri maaşların çok arttığını ve ikramiye havuzlarının dev boyutlarda olduğunu söylüyor. Diğer yandan bazı düşük ücretli işlerde de artış görülüyor.

Birleşik Krallık'taki en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Sainsbury's geçen hafta çalışanlarına saatte en az 10 sterlin (yaklaşık 182 lira) vermeyi kabul eden son büyük perakende satış şirketi oldu. Daha önce Morrisons, Lidl ve Aldi de çalışanlarının saatlik ücretini yükseltmişti.

Covid salgını ve kapatmalar yaşanan dönemde birçok kişi yaptıkları işi değiştirmeyi düşünme fırsatı buldu veya işi bıraktı. Kimilerinin deyişiyle istihdam piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Bu da genel olarak Birleşik Krallık çapında özel sektördeki ücretlerin artmasıyla sonuçlandı. Ağustos ile Ekim arasındaki üç aylık dönemde ortalama ücretler (ikramiyeler de dahil edilince) bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı.

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Reed Recruitment adlı işçi bulma kuruluşunun yöneticisi James Reed ülkenin tam bir istihdam patlaması yaşadığını ve bunun henüz yatışacak gibi görünmediğini söyledi. Reed, "İş arayanlar açısından son 50 yılın en avantajlı dönemi. Sarkacın yönü kesinlikle iş arayanlardan yana" diye konuştu.

FOTOĞRAF 15 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi. Bu konuda farklı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM’ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı. Sadece bu başlıkları içeren bir teklifin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verileceği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, yapılan toplantılarda, zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı. Daha önceki taslaklarda bulunan bu hükümlerin Meclis’ten hızla geçirilmesi için ayrı bir pakete dönüştürülmesine karar verildi. Yapılan düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları söyledi: “Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı. Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek.” ZİNCİR marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi: “Ekmek yasak kapsamında olmayabilir. Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.” Zincir marketlere yasak geliyor: BİM, A101, Migros satamayacak... Zincir marketler artık her istedikleri ürünü satamayacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için, zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paket TBMM'ye gönderiliyor. Düzenlemeye göre çok sayıda ürün artık zincir marketlerde satılmayacak. Peki hangi ürünler zincir marketlerde satılmayacak?

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FOTOĞRAF 32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler.. Toyota Corolla 1.5 Vision Mevcut fiyat: 404.250 Olası yeni fiyat: 381.903 Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - Mevcut fiyat: 421.750 Olası yeni fiyat: 398.431 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban - <br>Mevcut fiyat: 418.500 Olası yeni fiyat: 395.361 Fiat Egea Cross 1.0 Firefly<br>- Mevcut fiyat: 378.400 Olası yeni fiyat: 357.489<br> Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO - Mevcut fiyat: 349.000 Olası yeni fiyat: 310.444 Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic - Mevcut fiyat: 375.000 Olası yeni fiyat: 354.278 Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik - Mevcut fiyat: 326.918 Olası yeni fiyat: 290.816 Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - Mevcut fiyat: 332.142 Olası yeni fiyat: 295.460 Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik -<br>Mevcut fiyat: 326.918 Olası yeni fiyat: 290.816 Dacia Sandero 1.0 - Mevcut fiyat: 379.900 - Olası yeni fiyat: 358.794 Dacia Duster 1.0 - Mevcut fiyat: 386.900 - Olası yeni fiyat: 365.404 TL Honda Cıty 1.5L Benzin - Mevcut fiyat: 385.275 TL - Olası yeni fiyat : 363.809 TL Cıtroen C-Elysee - Mevcut fiyat: 410 bin TL - Olası fiyat indirimi: 382.222 TL Hyundai elantra 1.6 style - Mevcut fiyat: 419.414 - Olası yeni fiyat: 396.188 TL Citroen C3 1.2 Puretech - Mevcut fiyat: 352.000 - Olası yeni fiyat: 312.939 KIA Stonic 1.2L Manuel Cool - Mevcut fiyat: 354.900 - Olası yeni fiyat: 315.464 TL Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT - Mevcut fiyat: 345.250 - Olası yeni fiyat: 306.888 TL Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor? Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi ile ortaya çıkan olası indirimler.. BiP'te paylaş

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