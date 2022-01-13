Ekonomi İngilterede bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı

Birleşik Krallık'taki birçok sektörde personel sıkıntısı yaşanıyor. İngiltere'nin de önde gelen bazı hukuk firmalarında, personel bulunamaması yüzünden, yeni başlayanlara yılda brüt 150 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 726 bin lira) gibi çok yüksek ücretler teklif edildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede bazı sektörlerde personel sıkıntısı yüzünden ücretler rekor düzeyde arttı
Foto/arşiv

Robert Walters adlı uluslararası işçi bulma kuruluşunun baş muhasebecisi Alan Bannatyne BBC'ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki birçok sektörde Personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle bir çok kişinin daha iyi ücret alabilecekleri işlere geçmek için mevcut işlerinden istifa ettiklerini anlattı.

Bannatyne, "Gördüğümüz en düşük ücret zammı yüzde 15 civarında ama bazı şirketler ücretleri yüzde 50 artırıyor" dedi ve ekledi: "Çok büyük bir değişiklik olmazsa 2022 çalışanlar açısından daha da iyi olacağa benziyor."

Birleşik Krallık çapında yani İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda genelinde pandemi dolayısıyla kapanan ekonomi yeniden açıldığından bu yana personel açığı rekor düzeylere çıktı ve işverenler personel bulabilmek için birbiriyle rekabet içerisinde.

ŞİRKETLER ARASINDA YOĞUN REKABET

Şirketler için beyaz yakalı personel bulan Robert Walters şirketi, bu durumun firmalar arasında iyi eleman bulma konusunda çok sert bir rekabete yol açtığını ve kalifiye işler için doğru insanı bulmanın çok zorlaştığını söylüyor.

Şirketten Alan Bannatyne işverenlerin personel cezbedebilmek için ücretleri iyice yükselttiğini ama Covid nedeniyle kazananlar gibi kaybedenler de olduğunu ve herkesin bu yüksek ücretlerden yararlanamadığını da hatırlatıyor. Perakendeciler ve hava yolu şirketleri bu dönemin kaybedenleri arasında sayılıyor. Dolayısıyla Bannatyne'a göre bu firmalar personeline ücret artışı ya da ikramiye verebilecek durumda değiller.

Bannatyne, "Bu yüzden de internet üzerinden perakende satış yapan şirketler, ev ihtiyaçları imalatçıları ya da her türlü dijital teknoloji şirketi gibi büyüyen başkalarının av sahasına döndüler" diyor.

Asya, Avrupa ve ABD'de de şubeleri olan işçi bulma kuruluşu Robert Walters'ın yetkilileri, şirket genelinde en fazla ciroyu Aralık yana yaptıklarını, küresel net komisyon gelirlerinin yüzde 39'a çıktığını da açıkladı. Bir başka uluslararası eleman bulma kuruluşu Manpower da, personel sıkıntısı nedeniyle üst düzey işler için teklif edilen ücretlerdeki artış eğilimini doğruladı.

Şirketin Birleşik Krallık kolunun yöneticisi Chris Gray BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda piyasa kesinlikle iş arayandan yana" dedi. Gray, "Aranan niteliklere sahip eleman adaylarının pazarlık gücü yüksek ve kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine en iyi uyacak işi seçme esnekliğine ve özgürlüğüne sahipler" diye konuştu.

Birleşik Krallık söz konusu olduğunda özellikle hukuk alanındaki personel sıkıntısı had safhada. BCL Legal eleman bulma şirketi ve veri şirketi Vacancysoft 'un yaptığı araştırmaya göre Londra merkezli hukuk firmalarında işe yeni başlayanlara teklif edilen ücretler geçen yılın Ocak ve Kasım ayları arasında yüzde 131 arttı.

Robert Waters şirketi de da giderek artan sayıda tecrübeli avukatın sektörden ayrıldığını ve yeni mezun hukukçu sıkıntısı çekildiğini söylüyor. Ücretleri artıran bir başka faktör de Birleşik Krallık'taki hukuk şirketlerinin, İngiltere'deki faaliyetlerini genişleten ABD merkezli hukuk firmalarıyla da eleman rekabeti içinde olması. Bu da işe yeni başlayacak hukukçulara ikramiyeler hariç yılda 100 bin Sterlin civarında başlangıç ücreti teklif edilmesiyle sonuçlanıyor.

Hukukçular Birliği'ne göre 2018 yılında tam zamanlı olarak özel hukuk firmalarında çalışan avukatların ortalama maaşı yılda 62 bin sterlindi. Londra'da bu ortalama 88 bine kadar çıkıyordu. Bu miktarlar pandemi döneminde aşılmış görünüyor. Maaşların hızlı yükseldiği bir başka sektör de bankacılık.

Robert Walters şirketi bu yıl Londa'daki bankaların yeni başlayan elemanlara verdikleri maaşların çok arttığını ve ikramiye havuzlarının dev boyutlarda olduğunu söylüyor. Diğer yandan bazı düşük ücretli işlerde de artış görülüyor.

Birleşik Krallık'taki en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Sainsbury's geçen hafta çalışanlarına saatte en az 10 sterlin (yaklaşık 182 lira) vermeyi kabul eden son büyük perakende satış şirketi oldu. Daha önce Morrisons, Lidl ve Aldi de çalışanlarının saatlik ücretini yükseltmişti.

Covid salgını ve kapatmalar yaşanan dönemde birçok kişi yaptıkları işi değiştirmeyi düşünme fırsatı buldu veya işi bıraktı. Kimilerinin deyişiyle istihdam piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Bu da genel olarak Birleşik Krallık çapında özel sektördeki ücretlerin artmasıyla sonuçlandı. Ağustos ile Ekim arasındaki üç aylık dönemde ortalama ücretler (ikramiyeler de dahil edilince) bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı.

Reed Recruitment adlı işçi bulma kuruluşunun yöneticisi James Reed ülkenin tam bir istihdam patlaması yaşadığını ve bunun henüz yatışacak gibi görünmediğini söyledi. Reed, "İş arayanlar açısından son 50 yılın en avantajlı dönemi. Sarkacın yönü kesinlikle iş arayanlardan yana" diye konuştu.

Zincir marketlere yasak geliyor: BİM, A101, Migros satamayacak...
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi. Bu konuda farklı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
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Geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM’ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı.
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Sadece bu başlıkları içeren bir teklifin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verileceği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, yapılan toplantılarda, zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı.
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Daha önceki taslaklarda bulunan bu hükümlerin Meclis’ten hızla geçirilmesi için ayrı bir pakete dönüştürülmesine karar verildi.
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Yapılan düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları söyledi:
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“Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı.
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Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek.”
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ZİNCİR marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi: “Ekmek yasak kapsamında olmayabilir.
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Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak.
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5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek.
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Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak.
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Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”
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Zincir marketlere yasak geliyor: BİM, A101, Migros satamayacak...
Zincir marketler artık her istedikleri ürünü satamayacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için, zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paket TBMM'ye gönderiliyor. Düzenlemeye göre çok sayıda ürün artık zincir marketlerde satılmayacak. Peki hangi ürünler zincir marketlerde satılmayacak?

Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.
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ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek.
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ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.
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ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.
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ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.
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Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler..
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Toyota Corolla 1.5 Vision Mevcut fiyat: 404.250
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Olası yeni fiyat: 381.903
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Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - Mevcut fiyat: 421.750
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Olası yeni fiyat: 398.431
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Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban - <br>Mevcut fiyat: 418.500
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Olası yeni fiyat: 395.361
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Fiat Egea Cross 1.0 Firefly<br>- Mevcut fiyat: 378.400
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Olası yeni fiyat: 357.489<br>
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Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO - Mevcut fiyat: 349.000
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Olası yeni fiyat: 310.444
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Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic - Mevcut fiyat: 375.000
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Olası yeni fiyat: 354.278
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Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik - Mevcut fiyat: 326.918
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Olası yeni fiyat: 290.816
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Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - Mevcut fiyat: 332.142
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Olası yeni fiyat: 295.460
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Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik -<br>Mevcut fiyat: 326.918
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Olası yeni fiyat: 290.816
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Dacia Sandero 1.0 - Mevcut fiyat: 379.900 - Olası yeni fiyat: 358.794
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Dacia Duster 1.0 - Mevcut fiyat: 386.900 - Olası yeni fiyat: 365.404 TL
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Honda Cıty 1.5L Benzin - Mevcut fiyat: 385.275 TL - Olası yeni fiyat : 363.809 TL
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Cıtroen C-Elysee - Mevcut fiyat: 410 bin TL - Olası fiyat indirimi: 382.222 TL
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Hyundai elantra 1.6 style - Mevcut fiyat: 419.414 - Olası yeni fiyat: 396.188 TL
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Citroen C3 1.2 Puretech - Mevcut fiyat: 352.000 - Olası yeni fiyat: 312.939
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KIA Stonic 1.2L Manuel Cool - Mevcut fiyat: 354.900 - Olası yeni fiyat: 315.464 TL
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Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT - Mevcut fiyat: 345.250 - Olası yeni fiyat: 306.888 TL
Sıfır otoda ÖTV düzenlemesi: Hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?
Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV düzenlemesi sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? İşte ÖTV düzenlemesi ile ortaya çıkan olası indirimler..

2022 yılı asgari ücreti ile tüm ödemeler değişti: İşte ortaya çıkan yeni rakamlar
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Asgari ücret çalışanları ilgilendiriyor olsa da sosyal güvenliğe konu neredeyse tüm işlemler asgari ücrete göre belirleniyor. Buna göre asgari ücretteki yüzde 50’lik artış sosyal güvenlik ile ilgili tüm alanlara da yansıdı.
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Kıdem Tazminatı: 2022 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorunda. Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor.
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Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı ocak-haziran dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı.
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Buna göre de 2022’nin ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatının tavanı yüzde 27.9 artırılarak, 10.569 liraya çıkartıldı.
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İşsizlik Maaşı: Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK’ya bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor.
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Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.
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2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2.137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4.272 lira olacak.
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Sağlık Primi: Yeni sene ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında olanlar her sene olduğu gibi gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
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Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor.
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2022 yılında genel sağlık sigortası için aylık 150,12 lira, yıllık da 1.801 lira prim ödenecek.
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İsteğe Bağlı Sigorta: Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.
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İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı. Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. 2022 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1.601 lira prim ödeyecekler.
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Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise 2022’de en çok 12.009 lira yatıracaklar. Bağ-Kur sigortalarının 2022’de aylık prim tutarı ise 1.726 lira olurken, 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar için aylık prim tutarı 1.476 lira oldu. Tarım Bağ-Kurluların ise 2022’de ödeyecekleri prim tutarı 1.668 lira oldu.
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Askerlik, Doğum Borçlanması: Yeni yılla birlikte kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması için ödenecek tutarlar da arttı.
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Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7,5 katı. 2022’de en düşük borçlanma için ödenecek tutar günlük 53.38 lira, aylık 1.601 lira oldu. Tavandan borçlanma yapacaklar ise günlük 400.32 lira, aylık 12 bin lira ödeyecekler.
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BES Kesintileri: 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da arttı. Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, BES’e aktarılıyor. 2022 yılında asgari ücretli bir çalışanın aylık maaşından 150,12 lira BES kesintisi yapılacak.
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Yaşlılık ve Engelli Aylığı: 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere ödenen 65 aylığının 2022’de hem tutarı artacak hem de yararlanma koşulu değişecek. Aylıktan yararlanabilmek için gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Buna göre 2022 yılında aylık geliri 1.417 liranın altında olanlar yaşlılık aylığı alabilecek.
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65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. Buna göre 2022 yılında yaşlılık aylığı 1.131 liraya çıkacak.
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Yeni senede engellilere ödenen maaşlar da engellilik durumuna göre 865 lira ile 1.298 lira arasında değişecek.
2022 yılı asgari ücreti ile tüm ödemeler değişti: İşte ortaya çıkan yeni rakamlar
Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, bireysel emeklilik sistemi kesintilerine kadar tüm ödemeler de değişti. İşte asgari ücretteki yüzde 50'lik artış sonrası ortaya çıkan yeni rakamlar..


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