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Ekonomi

İngiltere'de enflasyon iki yılın en düşük seviyesine geriledi

Benzin ve gıda fiyatları İngiltere'de yıllık enflasyonu Kasım ayında yüzde 3,9 ile iki yılın en düşük seviyesine indirdi. Ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.

11:12 - 20/12/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ülkede tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 3,9 arttı.


Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 4,3 olması yönündeydi. Ekim ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.


İngiltere'deki hayat pahalılığı krizinin en büyük nedenlerinden biri olan gıda fiyatları enflasyonu Haziran 2022'den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara geriledi.


İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey'nin merkez bankasının daha uzun süre daha yüksek politika mesajında ısrar etmesine rağmen yatırımcılar şu anda 2024 yılında beş çeyrek puanlık faiz indirimi bekliyor.


Enflasyon, BOE'nin yüzde 2'lik hedefinin neredeyse iki katı.




#İngiltere
#Enflasyon
#tüketici fiyatları
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