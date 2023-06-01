İngiltere’de gıda enflasyonu 45 yılın zirvesinde: Boş kutular raflarda

Polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olay yaşandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9’luk artışa denk geliyor.

Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti. Bunlardan en şaşırtanı belki de raflara konulan boş kahve kutularıydı. Market yetkilileri tarafından raflara yerleştirilen boş kahve kutularının üzerinde "Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin” ifadesi yazılır bir not bırakıldı.