İngiltere’de gıda enflasyonu 45 yılın zirvesinde: Marketler et ve peynirlere alarm takıyor

İngiltere’de gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesinde.





Polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olay yaşandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9’luk artışa denk geliyor.





BBC’ye bilgi veren Co-op market zinciri, bunu ülke genelinde yapmadıklarını, sadece belli mağazalarda uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.









Sosyal medyada yayılan bir diğer fotoğrafta ise M&S Market zincirinin reyonunda yalnızca üç biftek olduğu görülüyor.





Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti.



































