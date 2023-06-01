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Ekonomi

İngiltere’de gıda enflasyonu 45 yılın zirvesinde: Marketler et ve peynirlere alarm takıyor

İngiltere’de gıda enflasyonu nisan ayında yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesine çıkarken . ve peynir gibi ürünlere alarm takan marketlerin sayısı artarken bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine “Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin” yazıyor. Bazı marketler ise ürünlerin çalınmasının önüne geçmek için reyondaki ürün sayısını azaltıyor.

09:27 . 1/06/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

İngiltere’de gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesinde.


Polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olay yaşandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9’luk artışa denk geliyor.


BBC’ye bilgi veren Co-op market zinciri, bunu ülke genelinde yapmadıklarını, sadece belli mağazalarda uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.


Sosyal medyada yayılan bir diğer fotoğrafta ise M&S Market zincirinin reyonunda yalnızca üç biftek olduğu görülüyor.


Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti.










#İngiltere enflasyon
#Gıda enflasyonu
#İngiltere
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