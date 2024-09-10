İngiltere'de işsizlik mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti

Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu, ağustosta yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi ve son 12 ayın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon ise yüzde 2,47 oldu. Gıda enflasyonu 4 yıl aradan sonra ilk defa negatif gelirken, aylık ve yıllık bazda en çok fiyat artışı eğitim grubunda yaşandı.