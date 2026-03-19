Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi

14:0819/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
İngiltere'de işsizlik Kasım 2025-Ocak 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 5,2 oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2025-Ocak 2026 aylarını kapsayan döneme ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu dönemdeki işsizlik yüzde 5,2 ile yatay seyir izledi. İşsizlik oranı Ekim-Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde de yüzde 5,2 seviyesinde ölçülmüştü.

İngiltere'de ortalama maaş artışları ise bu dönemde keskin şekilde yavaşlama gösterdi. Çalışanların ikramiyeler hariç maaşları yüzde 3,8 artarken, ikramiyeler dahil maaşları yüzde 3,9 yükseldi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki koşulların söz konusu dönemde büyük çaplı değişiklik göstermediğini belirterek, çalışanların maaşlarındaki artış oranının son 5 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyede olduğunu ifade etti.



#ONS
#İngiltere
#işsizlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
