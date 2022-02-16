İngiltere'de rekor enflasyon: Son 30 yılın zirvesine ulaştı

Ülkede enflasyon Ocak ayında da yüksek seyrini korudu. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artıracağı beklentilerini de artırdı.
Yıllık enflasyon yüzde 5.5 olarak 30 yılın zirvesine çıktı. Ekonomistler ve Merkez Bankası enflasyonun değişmeyerek yüzde 5.4'te kalmasını bekliyordu.
EKONOMİ
ABD enflasyonu 40 yılın zirvesinde
Enflasyon aylık bazda yüzde 0.1 arttı. Çekirdek enflasyon da yüzde 4.4'e yükseldi.
Geçen sene yüzde 0.4'te seyreden enflasyon son 4 ayda hedeflerin üzerine çıktı.
ASIL ZİRVE NİSAN AYINDA BEKLENİYOR
Merkez Bankası elektrik faturalarındaki zamlarla birlikte Nisan'da enflasyonun yüzde 7.25'le zirve yapmasını bekliyor. Bu, bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde. Banka hedefi aşan enflasyon nedeniyle 2004'ten beri ilk kez üst üste faiz artışına gitmişti.
EKONOMİ
ABD'de enflasyonun 40 yılın rekorunu kırmasının ardından Biden yönetimine kritik uyarı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz darboğazları fiyat artışlarını körüklemeye devam ederken, tüm dünyanın sorunu haline gelen enflasyonla mücadele küresel ekonominin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.
Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor.
Çipten gıdaya birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor.
Yüksek enflasyon ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelirken, dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor.
Pek çok ürünün tedarikinde yaşanan sıkıntı, gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonun tarihi yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor.
Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.
Kanada istatistik kurumu StatCans'den yapılan açıklamada, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi'ni gıda, binek araçları ve konut fiyatlarındaki keskin artışların tetiklediği, bunun da yaşam maliyetlerini hızla yükselttiği belirtildi.
Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5,7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.<br><br>Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise \"üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri\" olarak açıkladı.
Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankasının yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.
Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE’nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.<br><br>ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.
Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.<br><br>Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün.
Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.<br><br>İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.<br><br>İngiltere’de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti.
Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.<br><br>Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.<br><br>Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.
ABD'de Enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.<br><br>ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.
1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD'de yıllık enflasyon son 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan Biden yönetimine kritik uyarı geldi. Kuruluş ABD’nin önceki günkü enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun geldiği seviyenin 2022’de Biden yönetimi üzerinde önemli bir baskı oluşturacağını belirtti.
Tüm dünyanın sorunu haline geldi: Üç ülkede daha son 30 yılın rekorunu kırdı
Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Son açıklanan verilere göre Almanya, İngiltere ve Kanada'da yıllık enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu. Ocak başında açıklanan verilere bakıldığında ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın, İspanya'da ise son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon ise 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.