Ekonomi İngilterede son 10 yılın en yüksek enflasyonu
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere’de son 10 yılın  en yüksek enflasyonu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, son 10 yılın en yüksek enflasyon oranının yaşandığı ülkede, yaşam koşulları da zorlaşıyor. Elektrik, gaz, akaryakıt zamlanan kaynakların başında geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Ekim ayında son 10 yılın en yüksek enflasyon oranı artışının yüzde 4,2'yle zirveyi gördüğünü açıkladı. Fiyatlardaki en yüksek artışın elektrik, gaz, akaryakıt gibi enerji kaynaklarında görüldüğünü ifade eden uzmanlar 2022 yılında enflasyonun yüzde 5’e yükselmesini beklendiğini aktardı.

DOĞAL GAZA %28.1 ZAM

ONS, enerji kaynaklarındaki 12 aylık artışa göre, doğal gazın yüzde 28.1, elektriğin ise enflasyon oranını yüzde 18.8 yükseldiğini bildirerek, 2009 yılından bu yana elektrik ve gaz için en yüksek enflasyonun görüldüğünü belirtti. ONS, ülkede ortalama benzin fiyatlarının bir yıl önce litre başına 113.2 penny olduğunu bu yıl ise bu rakamın 138.6’ya yükseldiğini söyledi. ONS petrol fiyatlarındaki artışın 2012’den bu yana en yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

FAİZ ARTIRIM SİNYALİ

ONS, ayrıca konut ve ev hizmetlerindeki maliyetlerin 1 yılda yüzde 1.9 arttığını kaydederek ülkede enflasyon oranını yükselten diğer sektörlerin ise, eğitim, konaklama, mobilya, ev eşyaları ve restorancılık hizmetleri olduğunu belirtti. İngiltere Merkez Bankası’nın Baş Ekonomisti Huw Pill, Ekim ayında, İngiltere’deki enflasyon oranın 2022 itibariyle yüzde 5 veya üzerine çıkabileceğini söylemişti.

FATURALAR 4 KAT ARTTI

İngiltere’de enflasyon ve yaşam koşullarının daha da kötü olmasından şikayetçi olan vatandaş, aylık faturalarının bir önceki yıla göre neredeyse 4 kat arttığını söyledi. Alex adlı vatandaş, enflasyon artışının günlük hayata da yansıdığını görmeye başladığını kaydederek en büyük önemli artışın elektrik faturasında yaşandığını ve bu artışları da aylık ödemelerinde gördüğünü söyledi. Alex “Aydan aya ödemelerim neredeyse yaklaşık yüzde 400 arttı. Elektrik faturası için her ay 50 sterlin öderken şimdi 200 sterlin ödüyorum” açıklamasında bulundu.

Halk isyanda

  • Jean adlı vatandaş ise, bu yıl neredeyse tüm faturalarının yükseldiğini gördüğünü söyledi. Aylık mutfak alışverişi de dahil olmak üzere genel olarak harcamalarının yükseldiğini söyleyen Jean, “Elektrik faturam aylık 70 sterlin gelirken şimdi 100 sterlinin üzerinde seyrediyor. Market alışverişi 50 sterlinden 80 sterline yükseldi. Gaz çok pahalı. Bence herşeyin fiyatı yüzde 20 civarında arttı” dedi. Gelir vergisi oranının yükselmesinin adil olmasını söyleyen vatandaş, “Bu tür yükselişler özellikle daha az kazanan kişileri etkileyecek” ifadelerini kullandı.

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