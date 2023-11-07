İngiltere'de tüketicilerin güveni sarsıldı: Harcamaları durduruyorlar

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG tarafından yayımlanan aylık verilere göre, ülkede perakende satışlar Ekim 2022'de yüzde 1,6 artış göstermişti.





Ekim 2023'teki yüzde 2,5'lik büyüme geçen yılın aynı ayındaki seviyenin üzerinde olsa da üç aylık ortalama olan yüzde 3,1 ve 12 aylık ortalama olan yüzde 4,2'lik artışın altında kaldı.





Gıda satışları son üç ayda yüzde 7,9 arttı. Gıda dışı satışlar son üç ayda yüzde 1 gerilerken, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdü.





BRC İcra Direktörü Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yüksek mortgage oranları ve kira maliyetlerinin tüketici güvenini sarstığını, perakende satışlarının yavaşladığını dile getirdi.





Birçok kişinin Christmas alışverişlerini Efsane Cuma'da (Black Friday) daha iyi bir indirim alabilme umuduyla ertelediğini kaydeden Dickinson, "Hayat pahalılığı krizi, harcamaları daha çok düşük fiyatlı ürünlere kaydırıyor. Perakendecilerin, müşterilerine Christmas'ta daha uygun fiyatlar sunabilme taahhüdünün bir parçası olarak fiyatlarda düşüş görüyoruz. Ancak, gelecek yılki vergiler perakendeciler önünde zorluk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

KPMG İngiltere Perakende Birimi Başkanı Paul Martin ise ekimde gıda, içecek ve güzellik ürünlerinin satışları artırdığını belirterek, internet üzerinden alışverişlerde her kategoride gerileme görüldüğünü kaydetti.





Bu durumun uzun süredir görülen en rekabetçi Efsane Cuma dönemini getirebileceğini aktaran Martin, şu değerlendirmede bulundu:





"Tüketiciler, enflasyonun yüzde 11'i aşarak zirve yaptığı Ekim 2022'deki seviyesine göre, bu yıl ekimde aslında daha düşük bir enflasyon ortamındalar. Ancak, son 12 ayın, tüketicilerin güveni ve harcama kabiliyetleri üzerinde büyük bir etki yaptığına şüphe yok. Yüksek faiz oranlarıyla birleşince, tüketiciler paralarını nasıl harcayacakları konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Sonuç olarak da son 18 aydır perakendecileri ayakta tutan güçlü talebin artık yok olmaya başladığını görüyoruz."











