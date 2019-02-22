İngiltere'den Brezilya'ya test hizmeti verdi: 3 milyon avro ülkede kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından verilen destekle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) açılan Otomotiv Test Merkezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon avronun ülkede kalmasını sağlıyor.

Kocaeli'de geçen yıl faaliyete başlayan merkezde, "dayanıklılık", "ömür", "titreşim", "şok", "iklimsel çevre koşulları testleri", "motor testleri", "emisyon", "titreşim", "gürültü", "gerilme ölçümü"nü içeren 120 test yapıldı.

Otomotivin yanı sıra savunma sanayisine de hizmet veren merkezin, otomotiv sanayisinde özgün teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlaması hedefleniyor.

"50'den fazla firmayla çalışıyoruz"

Test merkezi müdürü Şükrü Özen, yaptığı açıklamada, Bakanlığın desteğiyle kurulan merkezi, BİAS Mühendislik firması olarak işlettiklerini belirterek, merkezdeki ekipmanlarla Türk sanayisine hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Son 1 yılda 120 test gerçekleştirdiklerini ve 50'den fazla firmayla çalıştıklarını aktaran Özen, şöyle devam etti:

"Birinci amacımız; daha önceki hizmetlerin Türkiye'de yapılması, dışarıya giden testlerin ülkede yapılması, testler için dışarıya giden dövizlerin önlenmesi, katma değer sağlanması ve bunlara ek olarak know-how kazanılması. Bence bu konu oldukça önemli. Burada çalışan mühendisler ve teknisyenler, bu test konularını öğreniyor. Yeni çalışmalarla yeni projelerde yeni deneyimler kazanıyoruz. Aslında bakarsanız ana sanayilerin, bazı büyük yan sanayilerin kendi bünyelerinde oluşturdukları tesisler var. Ama sektör ayırmaksızın hizmet verebilecek bu ölçekte bir test merkezi yok. O yüzden ilk olması çok önemli. Teknisyen ve mühendisler dahil 12 kişiyiz."

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"Tüm firmalara kapımız açık"

Özen, otomotiv firmalarının, merkez sayesinde yurt dışına test için parça göndermek zorunda kalmadığına işaret ederek, "Hesaplarımıza göre 3-3,5 milyon avronun yurt dışına çıkmasını engelledik. Tüm firmalara kapımız açık. Hizmet verdiğimiz sektör bakımından 70-75 otomotiv sanayi, 10-15 savunma sanayi, geriye kalanı tip onay makine sanayi oluşturuyor. Modüler olması önemli. Burada sektör ve iş ayırt etmeksizin performans, ömür, dayanım testlerinin hemen hepsine cevap verebiliyoruz. Bu şekilde kurgulanması, bu tesisin öne çıkan önemli özelliklerinden biri." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün canlı bir sektör olduğuna dikkati çeken Özen, "Sürekli yeni teknoloji ve yeni ürünler çıkıyor. Test etmeden araca koyamıyorsunuz. Böyle süreçten geçirilmeden ürün araca konulursa, firmalar büyük zorluklara giriyor. Sürekli test etmek zorundasınız. Bizim de sürekli geliştirmemiz, günceli yakalamamız lazım. Kısa orta ve uzun vade de yatırım planlarımız var." diye konuştu.

Özen, merkeze yurt dışından talepler gelmeye başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Birinci önceliğimiz; Türk sanayisine hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak. Fakat yurt dışından gelen taleplere de şartlarımız ve zamanımız uygunsa karşılık veriyoruz. Bu bağlamda şimdiye kadar İngiltere, Bulgaristan, Slovenya ve Brezilya'ya gibi ülkelere doğrudan test hizmetleri verdik. Bunu genişletmek, artırmak istiyoruz.

Mayıs ayında Stuttgart Otomotiv Testing Expo Fuarı'nda yerimizi alacağız. Yurt dışından hizmet talep eden firmalara elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yurt dışından talep gelmesi önemli bir nokta. Çoğunlukla biz üretici tarafındaydık. Biz de artık Ar-Ge çalışmalarında bulunan, testlerini kendi gerçekleştiren ülke konumuna gelmiş durumundayız. Firmaların test yapacak firmaya güvenmesi lazım. Güven, test konusunda birinci öncelik. Hem yetişmiş eleman hem teknik altyapı hem de fiziki ortamın uygun olmazı lazım. Bunların hepsini sağlıyoruz."

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MARKA yatırım destek ofisi görevlisi Hüseyin Özgür Ünsal da ajansın, otomotiv yan sanayisi açısından önemli bir projeye destek verdiğini vurguladı.

Projenin 2017 yılında tamamlandığını anlatan Ünsal, "Üyelerine ve bu sektördeki yan sanayi firmalarına yönelik test merkezi olması ve arkasında ciddi bir fizibilite çalışması olması açısından destekleme kararı aldık. Proje şu anda aktif bir şekilde işlemeye devam etmektedir. 2 milyon liranın üzerinde destek sağladık. MARKA dışında proje sağlayıcısı TOSB olduğu için ayni ve nakdi katkıda bulundu. Şu anda profesyonel bir işletici tarafından hizmet sunulmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

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