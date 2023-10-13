İngiltere'den Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay

Satış platformlarında kasım ayında başlayacak kimlik doğrulama ile ilan verme uygulaması öncesinde sıfır ve ikinci el araç sayısı tırmanışa geçti. Türkiye’nin en çok kullandığı ilan sitelerinde 3 ay öncesine kadar 300 bin civarında olan araç ilanı sayısı 950 bini aştı. Düzenleme ile stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girmiş oldu.