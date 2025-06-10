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İnşaatlara turizm molası

İnşaatlara turizm molası

Nazife Bardak
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Turizmde marka haline gelerek sürdürülebilir niteliğe ulaşmayı hedefleyen ve 2025 yılında 65 milyon turist ağırlamayı planlayan Türkiye bu kapsamda turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için birtakım tedbirler uyguluyor.

Turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olunması amacıyla turistik yörelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tatil sezonunda turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için 15 Mayıs- 25 Ekim tarihlerinde Antalya, Muğla, İzmir gibi turistik yörelerde yürütülen inşaatlara kısıtlama getirdi. Gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için valiliklerin yetkileri dahilinde ‘inşaat yasağı’ uygulaması başladı.

KURALA UYMAYANA CEZA

İnşaat yasağı kapsamında, zorunlu durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgilendirilerek ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için yapılacak iş ve işlemler valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Sadece yaz döneminde inşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilme imkânı bulunan kış turizm merkezlerinde ise ayrıca düzenlemeler yapılacak. Hafriyat işleri için hassasiyetler göz önünde bulundurularak özel güzergahlar belirlenecek. Yasağa rağmen inşaat faaliyetlerine devam edenler hakkında ise para cezası, ruhsat iptali ve inşaatın mühürlenmesi gibi yaptırımlar uygulanacak. Bakanlık, İnşaat Yasağı uygulamalarına aykırı faaliyetler görüldüğünde, Bakanlığa ya da bağlı olunan il müdürlüklerine dilekçe veya e-posta ile başvuru yapılabileceğini bildirdi.



#Turizm
#İnşaat
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