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Ekonomi İnterpol Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı

Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası olduğu belirtilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi. Bunun üzerine İnterpol nezdinde işlemler başlatıldı. Interpol, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanması için bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı.

Haber Merkezi DHA AA
İnterpol Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı
Faruk Fatih Özer

Türkiye'deki kripto para borsalarından 'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüpheli Özer hakkında 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu.


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Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanı'na çıkış yapan şüphelinin bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında 'kırmızı bülten' yayımlanması amacıyla başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı aynı gün İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi

EMNİYET: KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTIR


Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan 2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine

İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" denildi.

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