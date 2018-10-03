Ekonomi İran ambargosu fiyatını 20 dolar arttırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran ambargosu fiyatını 20 dolar arttırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz İran'a yönelik ambargoların petrol fiyatlarını 60 dolar seviyelerinden 80 dolar seviyelerine çıkardığını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Petrol fiyatları İran ambargosu ile 60 dolardan 80 dolara yükseldi.
Petrol fiyatları İran ambargosu ile 60 dolardan 80 dolara yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerini göz önünde bulundurarak düzenliyoruz." dedi.

EPDK'nin fiyat değişikliklerinde ilk hedefinin tüketicinin olabildiğince az etkilenmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, fiyat artışlarında maliyetleri incelediklerini ve elektrik gibi önemli bir ihtiyacın karşılanması için de bu faaliyetin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması gerektiğini anlattı.

Yılmaz, enerji yönetimi olarak bu dengeyi sağlamak için çaba sarfettiklerini vurgulayarak, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu şirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. Unutmayalım, en pahalı enerji olmayan enerjidir." ifadelerini kullandı.

Fiyat artışı kararlarında tüketici ve üretici dengesini korumak için tüm verileri incelediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dağıtım şirketlerimiz, üretim şirketlerimiz bu yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şartlarda olursa, Allah korusun Türkiye'nin 30-40 sene önceki sıkıntılara geri dönmesine neden olur. Şu anda o şartlar yok ve biz hesaplarımızı yaparken sürdürülebilir enerji politikasını gözetiyoruz ve tüketiciler enerjiden en verimli şekilde nasıl faydalanır, bunun hesabını yapıyoruz. Dolayısıyla bu zamlar astronomik zamlar değil. İçinde bulunduğumuz şartlara göre alınmış kararlar. Kurun maliyetlere etkisi var, doğalgaz bu fiyata endeksli ve elektrik üretimindeki önemi göz önünde bulundurulduğunda birçok enstrüman olduğunu görebiliriz. Biz bu enstrümanların hepsini göz önünde bulundurarak tarifeleri yapıyoruz."

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  • Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren konutlarda yaklaşık yüzde 9, sanayide ise yaklaşık yüzde 18,5 zam yapılmıştı.

Akaryakıtta devlet ciddi fedakarlık yapıyor

Yılmaz, akaryakıt sektöründe devletin ciddi bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Uluslararası fiyatlarda yaşanan değişikliklerle oluşacak etkiden tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Ayrıca İran'a yapılan ambargolar petrol fiyatlarını 60'lı seviyelerden 80'li seviyelere çıkarttı. Vergiden de yapılan fedakarlık belli bir limit çerçevesinde olabiliyor ama vergiyi aşan hususlar var, verginin dışındaki ham petrole gelen zamlar, doların yükselmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor." diye konuştu.

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