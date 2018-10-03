Ekonomi İranda 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'da 250 bin dolar yatırım yapana 5 yıl oturma izni

Ekonomik yaptırımlarla zor zamanlar geçiren İran'da yabancı yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtildi. İran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet hakkı verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran
İran

İran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet hakkı verilecek.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'daki Ekonomik İşbirliği Yüksek Şurası toplantısında, 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık oturum izni verilmesi onaylandı.

  • 2016 yılı şubat ayında alınan aynı kararda, 300 bin dolar yatırım yapan yabancı yatırımcılar için oturum izni 3 yıl olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararla son dönemde ekonomik kriz içerisindeki İran'a dış yatırımcı çekmenin hedeflendiği belirtiliyor.

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