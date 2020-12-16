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Ekonomi İrandan ilginç karar Ücretsiz doğalgaz verecek
DÜNYA EKONOMİSİ

​İran'da israfı azaltmak için ücretsiz gaz verilecek

İran'dan ilginç karar: Ücretsiz doğalgaz verecek!

İran ülke genelinde gaz tüketimini azaltmak için ilginç bir yönteme başvuracak. Gaz tüketimindeki israfın önünde geçilmek için belirlenen metreküpün altında kullanım yapan hanelere ücretsiz doğalgaz verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İran'da gaz tüketimini azaltmak için nüfusun yüzde 32'sine ücretsiz gaz verilecek.

Güney Pars gaz sahasının 11. etabındaki ilk kuyunun sondajında konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zangane, gaz tüketim sınırlarını aşan haneler için için para cezalarının öngörüldüğünü belirtirken, gaz üretiminin çok zor koşullarda sağlandığını, bu nedenle de tüketimin israf edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İranlı bakan, nüfusun yaklaşık yüzde 95'ine doğalgaz tedarik edildiğini de dile getirdi.

İran Petrol Bakanı Bijan Zangane'in gazdaki israf vurgusuna yönelik açıklamasının ardından ülkede dikkat çeken bir karara da imza atıldı.

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BELLİ METREKÜPÜN ALTINDA GAZDAN PARA ALINMAYACAK

İran hükümetinin kararına göre, 21 Aralık 2020'den itibaren kış aylarında iklime bağlı olarak, 1., 2. ve 3. bölgelerde 200 metreküpten, 4. bölgede 150 metreküpten, 5. bölgede 100 metreküpten az daha az gaz kullanan vatandaşlara ücretsiz gaz verilecek.

  • Ayrıca 4 Nisan - 6 Kasım tarihleri arasında tüm bölgelerde 45 metreküpün altında gaz kullanan vatandaşlara ücretsiz gaz verilecek.

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