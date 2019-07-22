Ekonomi İrandan İngiltereye misilleme Acil toplanıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'dan İngiltere'ye misilleme: Acil toplanıyorlar

İki hafta önce İran bandralı gemiye İngiltere'nin el koymasının ardından İngiltere, bayrağını taşıyan bir petrol tankerine İran'ın el koymasını misilleme olarak nitelendiren uzmanlar verilecek karşılığın sınırlı olacağını öngörüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May başkanlığında bugün COBR adlı acil durum müdahale kurulu toplanacak. Toplantıdan atılacak adımlara ilişkin kararların da çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi Reuters
İran, İngiltere bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.
İran, İngiltere bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.

İngiltere, bayrağını taşıyan bir petrol tankerine İran'ın el koymasının ardından Tahran'a vereceği karşılıkları değerlendirirken, karşılık seçeneklerinin sınırlı olduğu görülüyor.

İran Devrim Muhafızları, Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda yol alan Stena Imperio adlı İngiltere bandralı petrol tankerine helikopterden inerek el koydu.

MİSİLLEME

Tahran resmi olarak ifade etmiş olmasa da, bu hamle iki hafta önce İran bandralı gemiye İngiltere'nin el koymasına misilleme niteliği taşıyor.

İran Devrim Muhafızları tarafından el konulan İngiltere bandıralı Stena Imperio isimli petrol tankeri.
  • Reuters tarafından İranlı bir haber ajansından alınan görüntülerde tankerin İran bayrağı taşıdığı ve bir İran limanında demirli olduğu görülüyor.

İran, İngiltere bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu.

ACİL DURUM KURULU TOPLANIYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün krizi değerlendirmek üzere COBR adlı acil durum müdahale kurulunun toplantısına başkanlık edecek.

İngiliz yetkililer şu ana kadar İran'a ne karşılık verecekleri konusunda ipucu vermedi. Hükümetin atacağı adımları bugün parlamentoya açıklaması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, ABD'nin petrol ihracatını durdurarak İran'a karşı azami ekonomik yaptırım uyguladığına dikkat çekerek bu koşullar altında İngiltere'nin Tahran'a karşı atabileceği pek bir adım bulunmadığına dikkat çekiyorlar.

İran devrim Muhafızları petrol tankerine helikopter ile inerek el koydu.

NASIL KARŞILIK VERİLECEK?

İngiliz savunma uzmanı Tim Ripley, "Tantana yapıyoruz, büyükelçiye bağırıyoruz, böylece sorunların çözüleceğini umuyoruz. Şu anda krizi çözecek bir taviz verebileceğimizi sanmıyorum. Bundan sonra gemilere devriye ve güvenlik vermemiz ise apayrı bir şey" dedi.

İran tankere el koyduktan bir gün sonra bunu "düşmanca bir eylem" olarak niteleyen üst düzey İngiliz yetkililer dünkü açıklamalarında ise henüz verilecek karşılığa karar verilmediğine işaret ettiler.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın kıdemli yetkilisi Tobias Ellwood, dün Sky News'a yaptığı açıklamada, "Seçeneklerimize bakıyor olacağız. Çalışma arkadaşlarımız, müttefiklerimiz ile görüşüp neler yapılabilir göreceğiz" dedi.

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Ellwood, "Önceliğimiz ve en önemli sorumluluğumuz şu anda gemi sorununa bir çözüm bulmak, İngiltere bandralı başka gemilerin bu sularda güvende olduğundan emin olmak, sonra büyük resime bakmak" dedi.

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