İran'dan petrol hamlesi: Üretimini 4 milyon varile çıkaracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işyerinden kendi isteğiyle istifa eden veya haklı sebeplerle işten çıkarılan işçilerin, sahtekarlığının önüne geçmek için harekete geçti. Haksız işsizlik ödeneği alımının önüne geçilmesi için İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetleme yapacak. Yapılan denetlemede bunların sahte olduğu sonucuna varıldığında ise işsizlik ödeneği kesilerek, evrakta sahtecilikte suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.