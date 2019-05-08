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Ekonomi İrandan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'dan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle

Yeniden ambargo altına alınan İran'dan ABD'yi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımlarını atlatarak Türkiye ve Rusya ile ticaret yapmayı mümkün kılan bir araç geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Hürmüz Boğazı / Petrol tankerleri.
Hürmüz Boğazı / Petrol tankerleri.

Avrupa Birliği ülkeleri, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları atlatmak için kurduğu Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı’yla (INSTEX) Avrupalı firmaları koruma altına almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin yaptırımlarını aşarak Türkiye ve Rusya ile ticaret yapabilmek için INSTEX gibi bir mekanizma kurduklarını açıkladı.

TİCARET YAPMAK İSTEYEN ÜLKELER DAHİL OLABİLECEK

  • Zarif, “Iran’ın INSTEX versiyonunun adı SATMA. AB’yi bu konu hakkında bilgilendirdik. INSTEX’e benzeyen bu mekanizmaya, Türkiye ve Rusya dahil bizimle ticaret yapmak isteyen diğer ülkeler de dahil edilecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

“AB yardım etmezse İran anlaşmalara uyamaz”Zarif ayrıca, AB’nin ABD yaptırımlarına karşı yardım edememesi durumunda, İran’ın nükleer anlaşmasıyla ilgili adımlar atması gerektiğini de vurguladı.

İRAN ANLAŞMAYA UYACAK

Zarif, “İran’ın çıkarları, Birleşik Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) tarafından korunduğu ve AB’nin de taahhütlerine sadık kaldığı sürece, İran anlaşmaya uyacaktır. AB, İran’ın yaptırımlarına yardım edemezse, İran’ın JCPOA’ya tek taraflı bağlılığı anlamını yitirebilir. Bu durumda, JCPOA kapsamındaki kısıtlamalar gözden geçirilebilir” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü 2018 Kasım ayında uygulamaya başladı.

İran nükleer anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs 2018’de anlaşmadan çekildiğini ve İran’ın nükleer programı nedeniyle yaptırımların yeniden devreye girdiğini açıklamasıyla tehlikeye girmişti. Ancak Rusya, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere anlaşmaya katılan diğer ülkeler, ABD’nin Tahran’a tek taraflı olarak getirdiği kısıtlamaları eleştirerek, İran Nükleer Anlaşmasına bağlı olduklarını açıklamıştı.

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