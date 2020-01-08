İran'ın saldırısı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi’nden misilleme geldi.

İran, ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi hedefi oldu.

DÜNYA Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

Hava saldırılarında herhangi bir kayıp yaşanıp yaşanmadığı netleşmedi fakat Pentagon ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, maddi hasarın ise küçük olduğunu duyurdu.

Saldırı sonrasında dolar yeni güne 5,9724 seviyesinde, euro ise 6,6604 bandında başladı.

PETROL 68 DOLARA GERİLEDİ

Brent ham petrolün varil fiyatı 70 dolardan yaklaşık %1 gerileyerek 68 dolara doğru geriledi. Düşüş İran’ın petrol arzını ve kendi ham petrol ihracatını engelleyecek şekilde ABD’ye saldırmasının pek mümkün olmayacağı beklentileriyle birlikte geldi.

Altının gram fiyatı 305 TL'yi aşarken, çeyrek altın ise 493 TL'den satılıyor.

DÜNYA İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor