İş dünyası Mehmetçiğin yanında

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırarak sivillerin yaşayacağı güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyasından tam destek geldi. Bakanların yanı sıra iş dünyası temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları, yaptıkları açıklamalarla harekata tam destek verdiklerini duyurdu. Harekatın başlamasının ardından peş peşe gelen destek açıklamalarında Türkiye’nin bölgeye barış getirmek adına güney sınırında tedbir aldığı vurgulandı.
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Yıllardır Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerini ortadan kaldırmak için verilen mücadelenin en büyük halkalarından biri olan Barış Pınarı Harekatı’nın “güçlü devlet olmanın gereği” olarak yorumlayan iş adamları, bu tür adımların güçlü ekonomiyi doğurduğu algısını da dünyaya ve piyasalara gösterdiğini kaydetti. Oda, birlik ve derneklerden gelen açıklamalarda harekata her türlü desteği sağlamaya hazır oldukları mesajı da verildi.
SAVAŞ DEĞİL BARIŞ HAREKATI
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- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. “Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiğimizle. Sefer bizden, Zafer Allah’tan” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatıldığını belirtti.
GÜNEY HATTINA HUZUR
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olarak yayımladığı mesajda “İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır” dedi. Avdagiç, “Allah’ın izniyle bu harekât da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.
MEŞRU HAKKIMIZI KULLANIYORUZ
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- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı’nın ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde olduğunu belirtti. Özellikle dış kaynaklı ekonomik tehdit açıklamalarına da iş dünyası olarak kulaklarını kapattıklarını söyleyen Aydın, Türkiye ekonomisinin her türlü baskıya direnç gösterebilecek güçte olduğunu belirtti. Aydın, “ Bu haklı müdafaa hakkımızın sonuna kadar en büyük destekçisiyiz” dedi.
DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olarak yaptığı açıklamada, harekatı bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kaan, “MÜSİAD olarak, devletimizin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun coğrafyamıza barış getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
BARIŞ İÇİN ORADAYIZ
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- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı. Baran, açıklamasında ayrıca, Türk askerinin Fırat'ın doğusunda savaşmak değil, barışı ve huzuru tesis etmek için bulunduğuna dikkati çekti.
TERÖR KORİDORUNU YIKACAK BİR ÇIKARMA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ve bölgeye barış getirmek adına başlatılan Barış Pınarı harekatını desteklediklerini aktaran İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim diyenlere karşı bizler de vatanımızı müdafaa etmeye memuruz” dedi.
KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK
TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise "Terörün her türlüsüne karşıyız. Türk milleti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Allah bu harekette görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin" dedi.
Beka mücadelemiz
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- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.
- TERÖRÜ TEMİZLİYORUZ
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- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."
- HAYIRLARA VESİLE OLSUN
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu. Dönmez, paylaşımında "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun." değerlendirmesini yaptı.