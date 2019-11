İş dünyasının oscarlarında Seda Kalyoncu'ya 3 altın ödül

Her yıl 7 farklı alanda, 70'ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvurunun alındığı “The Stevie Awards for Women in Business” ödüllerinin 16’ncısı bu yıl 15 Kasım tarihinde New York’ta düzenlendi.

Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’da, 200 kişilik jüri, kadın girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların küresel çaptaki başarılı projelerini değerlendirdi.

YILIN KADIN YÖNETİCİSİ SEÇİLDİ

Etkinlik kapsamında üç altın ödül birden kazanan Seda Kalyoncu, tüm dünyada ‘sanayi’ kategorisinde “Yılın Kadını” ve “En Yenilikçi Kadın” ödülünü aldı. Kalyoncu ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da da “Yılın Kadın Yöneticisi” seçildi.

T.C. Başbakanlık Yatırım Ajansı’ndaki 5 yılı aşkın görevi süresince Uzak Doğu Masası yöneticiliği görevini yürüten Seda Kalyoncu, Japon sanayisinin dünyaca ünlü şirketlerinden SUMITOMO RUBBER’ın Türkiye’deki 500 milyon dolarlık yatırımı olan “GreenField Investment” projesinin yanı sıra, Bank of Tokyo Mitsubishi’nin bankacılık lisanslama sürecinde aktif rol alarak, bankanın Türkiye’ye ilk kez yatırım yapmasını sağladı.

SES GETİREN PROJELERE İMZA ATTI

Seda Kalyoncu ayrıca 2015-2019 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda (THY) Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini yürütmüştü.

THY, Seda Kalyoncu’nun görevi süresince kurumsal kimliğin yenilenmesi kapsamında ABD’deki Super Bowl sponsorluğu, Morgan Freeman, Ridley Scott ve Dr. Mehmet Öz gibi ses getiren projelere imza atmıştı.

Kalyoncu ayrıca Mart 2017‘de “LOVE ARMY” adlı iyilik hareketinin #TurkishAirlinesHelpSomalia hashtag’ini kullanarak başlayan yardım çağrısının, saatler içerisinde global olarak Twitter’da trend topic olduğu sosyal sorumluluk projesini de başarıyla yönetti.

