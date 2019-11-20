Ekonomi İş dünyasının oscarlarında Seda Kalyoncuya 3 altın ödül
İŞ DÜNYASI

İş dünyasının oscarlarında Seda Kalyoncu'ya 3 altın ödül

Yürüttüğü uluslararası yatırımlar ve projelerdeki önce rolü nedeniyle Seda Kalyoncu’ya dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’tan 3 ödül geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selda Kalyoncu
Selda Kalyoncu

Her yıl 7 farklı alanda, 70'ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvurunun alındığı “The Stevie Awards for Women in Business” ödüllerinin 16’ncısı bu yıl 15 Kasım tarihinde New York’ta düzenlendi.

Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’da, 200 kişilik jüri, kadın girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların küresel çaptaki başarılı projelerini değerlendirdi.

YILIN KADIN YÖNETİCİSİ SEÇİLDİ

Etkinlik kapsamında üç altın ödül birden kazanan Seda Kalyoncu, tüm dünyada ‘sanayi’ kategorisinde “Yılın Kadını” ve “En Yenilikçi Kadın” ödülünü aldı. Kalyoncu ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da da “Yılın Kadın Yöneticisi” seçildi.

T.C. Başbakanlık Yatırım Ajansı’ndaki 5 yılı aşkın görevi süresince Uzak Doğu Masası yöneticiliği görevini yürüten Seda Kalyoncu, Japon sanayisinin dünyaca ünlü şirketlerinden SUMITOMO RUBBER’ın Türkiye’deki 500 milyon dolarlık yatırımı olan “GreenField Investment” projesinin yanı sıra, Bank of Tokyo Mitsubishi’nin bankacılık lisanslama sürecinde aktif rol alarak, bankanın Türkiye’ye ilk kez yatırım yapmasını sağladı.

SES GETİREN PROJELERE İMZA ATTI

Seda Kalyoncu ayrıca 2015-2019 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda (THY) Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini yürütmüştü.

THY, Seda Kalyoncu’nun görevi süresince kurumsal kimliğin yenilenmesi kapsamında ABD’deki Super Bowl sponsorluğu, Morgan Freeman, Ridley Scott ve Dr. Mehmet Öz gibi ses getiren projelere imza atmıştı.

  • Kalyoncu ayrıca Mart 2017‘de “LOVE ARMY” adlı iyilik hareketinin #TurkishAirlinesHelpSomalia hashtag’ini kullanarak başlayan yardım çağrısının, saatler içerisinde global olarak Twitter’da trend topic olduğu sosyal sorumluluk projesini de başarıyla yönetti.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
EKONOMİ
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

1 Aralık’ta zorunlu oluyor: 45 bin araç sürücüsü testi geçemedi
EKONOMİ
1 Aralık’ta zorunlu oluyor: 45 bin araç sürücüsü testi geçemedi
Herkes bize destek çıksın

Herkes bize destek çıksın

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde.
Tekirdağda doğalgaz bulundu

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

​Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor.
683 roket lançeriele geçirildi

683 roket lançeri
ele geçirildi

​Terör örgütü silah imalathanesine çevirdi.
Edepsizlikleri karşısında susmak yok

Edepsizlikleri karşısında susmak yok

​Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 'susturun bu kadını' tepkisi.
45 bin kişi<br>testi geçemedi

45 bin kişi
testi geçemedi

8 milyon sürücü için 1 Aralık'ta zorunlu olacak.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

​CHP'li Özkoç, AK Partili Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

Davada flaş gelişme

Davada flaş gelişme

​Şule Çet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.
Rekor Merkez Bankası'nın

Rekor Merkez Bankası'nın

​Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı.
Kış soğuk geçebilir

Kış soğuk geçebilir

​Kasım ayındaki sıcak hava 'soru işaretlerine' neden oldu.
8 günde <br>15'i gönderildi

8 günde
15'i gönderildi

Soylu'nun açıklamalarının ardından sınır dışı işlemleri başlamıştı.
10 terörist etkisizleştirildi

10 terörist etkisizleştirildi

Pençe-3 bölgesine havadan bomba yağdırıldı.
Yaptıkları<br> pes dedirtti

Yaptıkları
pes dedirtti

​Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları çarptıkları kızın başında güle oynaya bekledi.
İki boru da<br>gazla dolduruldu

İki boru da
gazla dolduruldu

Proje yıl sonuna kadar faaliyete geçirilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.