İşçi-işveren ayrımını reddediyoruz: Asgari ücrette ilk randevu bugün

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28’inci Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Ankara’da yapıldı. Çok sayıda iş insanının hazır bulunduğu genel kurulda konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, en önem verdikleri ve çözmek için sonuna kadar çaba gösterdikleri konulardan birinin çalışma hayatındaki kutuplaşma olduğunu söyledi. Akkol, devlet, işçi ve işverenin ayrı olduğu bir algıyı keskinleştiren söylem ve aksiyonların halen bulunduğuna dikkati çekti.

AYRI GEMİLERDE DEĞİLİZ

TİSK olarak, bu ayrıma inanmadıklarını kaydeden Akkol, şunları söyledi: "Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, girişimci bizim girişimcimiz. 4 yıldır, kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirdiğimiz Ortak Paylaşım Forumu'nda, sosyal diyaloğu tekrar tesis ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Burada halen gidecek yolumuz var. Ancak 3-4 yıl öncesine göre çok daha iyi bir yerde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Biz ayrı gemilerde değiliz. Farklı düşündüğümüz konular var ve olacak da bundan sonra ama üçlü sac ayağı dediğimiz, devlet, işçi ve işverenlerin bir araya geldiği her konu, imkansızı başardığımız, herkesin kazandığı sonuçlar doğurdu. Bu yaklaşım yurt dışı temsilimizde de karşılık buluyor.”

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İMKANI OLAN DAHA FAZLA ÜCRET VERSİN

Yılbaşında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığını hatırlatan Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki sadece 2 ülkeden birinin Türkiye olduğuna işaret etti. Akkol, 30-40 yılın hayalinin devlet, işçi konfederasyonları ve TİSK'in ortak bilinciyle gerçeğe dönüştürüldüğünü belirterek, 6 ay sonra yine 3'lü mutabakatla çalışanların emeğini enflasyona karşı koruduklarını ifade etti. Bu mutabakatı tüm dünya karışıklıklar içindeyken çok önemsediklerini vurgulayan Akkol, "Bunun devamı için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin huzurunuzda bunu bir kez daha söylüyorum" ifadelerini kullandı.

ORTALAMAYI YÜKSELTİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli çalışan oranının yüzde 37 düzeyinde olduğunu söyledi. Bilgin, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim. 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Bu bilgisizliğe dayanan bir eleştiri” diye konuştu. İşçi ve işverenler arasındaki işbirliğinin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle paralel seyreden bir durum olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye demokratikleştikçe özgür sendikacılık, özgür sendikal mücadelesi, emek mücadelesi, işçi ve işveren arasındaki barışın gerçek temelleri üzerine kurulabileceğini vurguladı.

Asgari ücrette ilk randevu bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücreti için ilk toplantısını bugün yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki toplanması beklenen görüşmede toplantıya Türk-İş ile TİSK temsilcileri de katılacak. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı ve işçi -işveren tabanında öngördükleri ücrete ilişkin nabız yokladığı anket çalışmalarını taraflara sunması bekleniyor.

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