İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

İŞKUR aracılığıyla, bazı sektörlerde çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri sağlanıyor. NTV'de yer alan habere göre, işçi alım ilanları kurumun internet sayfasının ‘açık iş ilanları’ bölümünde yayımlanıyor.

Türkiye İş Kurumu, hem özel hem kamuda 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.

Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunan İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünde; imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

İŞKUR, 2021’de 988 bin kişiye istihdam yarattı.

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