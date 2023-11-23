İŞKUR duyurdu: İş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açılacak

Dünyada 25 trilyon dolarlık mal ticaretinin yanı sıra 7 trilyon 200 milyon dolarlık da hizmetler ticaretinin bulunduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu hizmetlerin içinde yer alan sağlık turizmi ülkemizde her geçen dönemde önemi ve büyüklüğü artan ve iftihar ettiğimiz önemli bir sektör. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde AK Parti hükümetlerinin 21 yılında sağlık alanında çok büyük reformlar yapıldı. 1000'e yakın hastane yapıldı, 25'e yakın şehir hastanesi kuruldu ve tamamlanıyor. Türkiye'nin bu başarısı, başta komşu ülkeler, İslam ülkeleri, hatta Batılı ülkelerdeki hastalar nezdinde de dikkati çekmeye başladı" diye konuştu.