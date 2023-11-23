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Ekonomi

İŞKUR duyurdu: İş arayanları bilgilendirmek için Türkiye genelinde stantlar açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin özellikle gençler özelinde bilinirliğini artırmak için 81 il genelinde açacağı stantlar ile istihdamın artırılmasına destek olacak.

18:00 - 23/11/2023 Perşembe
AA
İŞKUR (Arşiv)

İŞKUR (Arşiv)

İŞKUR tarafından Türkiye genelinde 81 ilin işlek noktalarına stantlar kurularak bilgilendirme yapılacak.


Bu kapsamda kurulacak stantlar, valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binaları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri tarafından organize edilecek.


Stantlar aracılığıyla İŞKUR'a kayıt olmamış gençler başta olmak üzere vatandaşlarla iletişime geçilerek kurum hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.

Yürütülecek faaliyetler neticesinde, İŞKUR'un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesine, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesine katkı sağlanacak.




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
#Türkiye İş Kurumu
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