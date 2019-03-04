İŞKUR GSB kura sonuçları açıklanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için İŞKUR tarafından düzenlene kura sonuçları il il açıklanıyor.

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda GSB’ye alınacak 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına alınacak personeller kura sonucundan belirleniyor. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen GSB kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirleniyor.

DHA İŞKUR tarafından düzenlenen kura çekilişinde sonuçlar il il ayrı ayrı açıklanıyor, toplu sonuçların açıklanması için ise tüm illerin sonuçlarının tamamlanmasının beklendiği tahmin ediliyor. GSB kura sonuçları ile açıklanan iller haberimizin içerisinde yer alıyor.

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak.

Kastamonu GSB kura sonuçları sorgulama

Adana GSB kura sonuçları sorgulama

GSB kura sonuçları bugün açıklanır mı?

GSB’den kura sonuçları açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklama şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.

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Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlüklerimizce yapılacaktır. Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecektir. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacaktır.

Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebileceklerdir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.”