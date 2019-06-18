Ekonomi İslami finans yıllık yüzde 8 büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İslami finans yıllık yüzde 8 büyüyor

Finansal pazarlar içinde ilginin her yıl artarak devam ettiği İslami finans pazarı 3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı. CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, yeni ürünlerle büyümenin daha da hızlandıracağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, İslami finansın, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ettiğini söyledi. Belatik, sektör büyüklüğünün yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ettiğini bildirdi. İslami finansın, finansal krizler boyunca güvenilir bir finansman türü olduğunu da vurgulayan Belatik, “Türkiye'de İslami finans bugün yüzde 5'lik bir kesime hitap ediyor. Bu durum ülkenin sektöre yönelik tam potansiyelini yansıtmıyor. Türkiye, 800 milyar doların üzerinde GSMH’ye sahip. Üstelik Endonezya ve Suudi Arabistan'la birlikte G-20'ye üye. Bundan dolayı gelecek yıllarda İslami finansın gelişimi için birçok fırsat barındırıyor” dedi.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

İslami finansın Türkiye'deki pazar payını artırmak için 3 ana ayağa odaklanılması gerektiğini vurgulayan Belatik, şunları kaydetti: “Türkiye ürünlerini çeşitlendirmeli, onları dijitalleştirmeli ve FinTech kuruluşlarını kucaklayıcı yatırım yapmalı. Bu 3 unsurun Türkiye'deki pazar payını artırmada etkili olacağına inanıyorum." Abdelilah Belatik, sektörün, İslami değerlere önem veren, ahlaki ve sorumlu finans çalışmalarıyla parlak bir geleceğe sahip olduğunu ve 2020 sonunda 4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını da dile getirdi.

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