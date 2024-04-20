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Ekonomi

İşletmeler mercek altında! Havayı kirleten tesislere 110 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl yapılan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 496 tesise toplam 110 milyon lira idari para cezası kesildi, çevre kirliliği oluşturan 86 işletmeye de faaliyeti durdurma cezası verildi.

12:18 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:24 - 20/04/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.


Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile 773 sanayi bacasındaki kirletici parametreler 7 gün 24 saat izleniyor ve aykırı durumda olanlara hemen müdahale ediliyor.


Çevre mevzuatı kapsamında bacasına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesislerinin emisyonları ise periyodik olarak bacalarında yapılan ölçümlerle denetleniyor.


Bu kapsamda geçen yıl hava kirliliğine yönelik 8 bin 450 denetim yapıldı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı olarak emisyon verdiği tespit edilen 496 tesise 110 milyon lira idari para cezası uygulandı, 86 tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.



Bakanlık tüm süreçleri online takip ediyor

Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülke genelinde 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi kuruldu.


Türkiye'deki 81 ilde toplam 380 hava kalitesi izleme istasyonu ile uluslararası standartlara uygun hava kalitesi çevrim içi ölçülüyor.



#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#hava kirliliği
#ceza
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