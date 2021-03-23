Kur tehditleri sonrası İspanyol devinden Türkiye'ye tam destek: Taahhüdümüz değişmedi

Piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışları gerçekleştirmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği yüksek faizle beslenen kimi uluslararası kurumları rahatsız edip, Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalar yapmalarına neden olurken, İspanyol bankası BBVA'dan ise Türk ekonomisine ilişkin tam destek geldi.

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BBVA'dan yapılan açıklamada; Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası Türkiye’ye olan taahhütlerin değişmediği kaydedildi.

TAAHHÜDÜMÜZ DEĞİŞMEDİ

BBVA toplam kârının yaklaşık yüzde 14’ünü Türkiye’den elde ediyor ve 2020’de Türkiye’deki kârını yüzde 11.4 artışla 563 milyon avroya (669.74 milyon dolar) çıkardı.

Şirketin sözcüsü, TL’nin avro karşısında yüzde 10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, “BBVA’nın Türkiye’ye taahhüdü değişmedi” dedi.

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