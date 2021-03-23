Ekonomi Kur tehditleri sonrası İspanyol devinden Türkiyeye tam destek Taahhüdümüz değişmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​İspanyol bankası BBVA: Türkiye’ye taahhüdümüz değişmedi

Kur tehditleri sonrası İspanyol devinden Türkiye'ye tam destek: Taahhüdümüz değişmedi

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası kimi uluslararası kuruluşlar tarafından tehdit edilen Türk ekonomisine yönelik İspanyol bankası BBVA'dan tam destek geldi. İspanyol devinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası Türkiye’ye olan taahhütlerin değişmediği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İspanyol bankası BBVA: Türkiye’ye taahhüdümüz değişmedi
İspanyol bankası BBVA.

Piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışları gerçekleştirmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği yüksek faizle beslenen kimi uluslararası kurumları rahatsız edip, Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalar yapmalarına neden olurken, İspanyol bankası BBVA'dan ise Türk ekonomisine ilişkin tam destek geldi.

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BBVA'dan yapılan açıklamada; Merkez Bankası başkanının görevden alınması sonrası Türkiye’ye olan taahhütlerin değişmediği kaydedildi.

TAAHHÜDÜMÜZ DEĞİŞMEDİ

BBVA toplam kârının yaklaşık yüzde 14’ünü Türkiye’den elde ediyor ve 2020’de Türkiye’deki kârını yüzde 11.4 artışla 563 milyon avroya (669.74 milyon dolar) çıkardı.

Şirketin sözcüsü, TL’nin avro karşısında yüzde 10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, “BBVA’nın Türkiye’ye taahhüdü değişmedi” dedi.

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