Ekonomi İki hava aracı kazasına ilişkin raporlar tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki hava aracı kazasına ilişkin raporlar tamamlandı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda meydana gelen hasarlı hava aracı olayı ile Bursa'da yaşanan hava aracı kazasına ilişkin araştırma ve inceleme raporları tamamlandı. Her iki olayla ilgisini kanıtlayan şahıs ve kurumlar, söz konusu raporları incelemek için Bakanlığa başvurabilecek.

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Haber Merkezi AA
Isparta ve Bursada bu yıl yaşanan hava aracı kazalarına ilişkin raporlar tamamlandı
ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. olan hava aracı, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı pistine gövde üzeri iniş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 Temmuz 2021'de sahibi ve işleticisi ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. olan hava aracı, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı pistine gövde üzeri iniş yapmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Söz konusu olaya ilişkin "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Diğer duyuruya göre de 29 Haziran 2021'de Uçuş Akademisi Havacılık Eğitim AŞ'ye ait hava aracı, Bursa Yunuseli Havalimanı istikametine inişi esnasında pas geçerken, ardından motor durması sebebiyle zorunlu iniş yapmıştı. Bu nedenle hasarlı hava aracı kazası meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmamıştı. Söz konusu kazaya ilişkin, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlandı.

Her iki olayla ilgisini kanıtlayan şahıs ve kurumlar, söz konusu raporları incelemek için Bakanlığa başvurabilecek.

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