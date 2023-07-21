İsrail gazı Türkiye'den Avrupa'ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sıcak bir dönemin başlangıcı olsun' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.
Ziyaret dönüşü uçak gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaşanan gaz tedariği sıkıntısı ve İsrail gazının Türkiye'den aktarımı konusunda önemli mesajlar verdi.
İsrail doğal gazının Akdeniz üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya arzının Netanyahu'nun 28 Temmuz'daki ziyaretinde gündeme geleceğini belirten Erdoğan şunları söyledi;