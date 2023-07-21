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Ekonomi

İsrail gazı Türkiye'den Avrupa'ya: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sıcak bir dönemin başlangıcı olsun' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kapsayan Körfez ziyareti dönüşünde uçak gazetecilerin sorularını cevapladı. Doğal gazın Avrupa’ya Türkiye'den ulaşmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarımı konusunda adım atılacağı mesajını vererek "Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun" ifadelerini kullandı.

12:58 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.

Ziyaret dönüşü uçak gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaşanan gaz tedariği sıkıntısı ve İsrail gazının Türkiye'den aktarımı konusunda önemli mesajlar verdi.

İsrail doğal gazının Akdeniz üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya arzının Netanyahu'nun 28 Temmuz'daki ziyaretinde gündeme geleceğini belirten Erdoğan şunları söyledi;

"Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkânımız olacak.

"İlk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey’in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun."

#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#doğal gaz
#Türkiye
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