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Ekonomi

İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek veren Bayer'e dava şoku: 1,56 milyar dolar ödeyecek

Almanya'daki merkezine İsrail bayrağı asarak Gazze'deki soykırıma destek veren Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle dört davacıya 1,56 milyar dolar ödemesine hükmedildi. Yaşanan gelişme sonrası hisseleri, bugün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti

14:13 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:34 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bayer, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davaları kaybetmeye devam ediyor.


ABD'nin Missouri eyaletindeki mahkemede jüri, cuma günü Bayer'in Roundup adlı yabani ot öldürücü ürününün kanser dahil zararlara neden olduğunu iddia eden dört davacıya Alman şirketin 1,56 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Bayer, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilaç nedeniyle açılan dördüncü davayı kaybetmiş oldu.


Juri, Bayer'in Roundup kullanımının potansiyel tehlikeleri konusunda davacıları uyarmamaktan sorumlu olduğuna da karar verdi.

Söz konusu kararın, Bayer’in yasal stratejisini değiştirmesi yönündeki yatırımcı baskısını artırması bekleniyor.


Öte yandan, Bayer, bugün de Asundexian ilacına ilişkin klinik deneyi iptal ettiğini bildirdi.


Bayer’in hisseleri, bugün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.


Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda, milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.


Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 50 bin davayla karşı karşıya bulunuyor.




#Bayer
#dava
#kanser
#Roundup
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