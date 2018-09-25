Ekonomi İşsizlik Fonu 124 milyar lirayı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik Fonu 124 milyar lirayı aştı

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon lira ödeme yapıldı. Büyüklüğü 2018 Ağustos sonu itibarıyla 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor
İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon 146 bin lira ödeme yapıldı. İşsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları sürenin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor. Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.

AĞUSTOS’TA 426 BİN 507 KİŞİYE 388 MİLYON ÖDENDİ

Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte ağustosta 426 bin 507 kişiye toplam 388 milyon 322 bin 113 lira ödeme yapılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere ödenen miktar 2 milyar 942 milyon 146 bin lirayı buldu. Fondan işsizlere 2014'te yapılan 1 milyar 657 milyon 723 bin lira olan ödeme miktarı 2017 yılında 4 milyar 169 milyon 246 bin liraya yükselmişti. Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor.

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