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Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

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