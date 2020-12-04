İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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