İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Türkiye’nin en yüksek yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı

Artvin'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, gövde yüksekliği 250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES'in, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES'i geride bıraktığı belirtildi.



