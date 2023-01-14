Ekonomi İstanbul Havalimanı 2023e de Avrupanın zirvesinde başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı 2023'e de Avrupa'nın zirvesinde başladı

İstanbul Havalimanı, 5-11 Ocak arasında günde ortalama bin 260 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı 2023e de Avrupanın zirvesinde başladı
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, 5-11 Ocak arasında İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1260 uçuş gerçekleşti. Bu tarihler arasındaki uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2023'e de zirvede başladı.

Londra Heathrow Havalimanı 1156 seferle ikinci, Paris-Charles de Gaulle Havalimanı da 1115 uçuşla üçüncü en yoğun havalimanı oldu.

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Rapora göre ayrıca, 5-11 Ocak haftasında Türkiye günlük ortalama 2 bin 305 uçuşla Avrupa'da en yoğun hava trafik hacmine sahip 6. ülke oldu. Söz konusu dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları da günlük ortalama 1280 uçuşla 2. sırada yer aldı.

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