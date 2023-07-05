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Ekonomi

İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı, her yıl müşteri memnuniyetinde Avrupa'nın en iyi havalimanları listesinde zirvedeki yerini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü EUROCONTROL'ün 26 Haziran-2 Temmuz dönemine ait raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 525 uçuşla en yoğun havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı da günlük ortalama bin uçuşla Avrupa'daki en yoğun 7'nci havalimanı oldu.

16:56 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

SGHM, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, EUROCONTROL'ün
"Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu"
na ilişkin bilgi verdi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 525 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Antalya Havalimanı da günlük ortalama bin uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı.


Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında

Paylaşımda,
"Ülkemiz, günlük ortalama 3 bin 892 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer almıştır. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında THY A.O. günlük ortalama 1685 uçuş ile 3'üncü sırada"
bilgilerine yer verildi.


#İstanbul Havalimanı
#Antalya Havalimanı
#rekor
#Avrupa
#yolcu
#uçak
#uçuş
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