İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 525 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Antalya Havalimanı da günlük ortalama bin uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı.