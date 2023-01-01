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Ekonomi
İstanbul Havalimanı dünyanın 'bağlantısı en fazla' havalimanlarından biri oldu
Havacılık sektörü ile ilgili araştırmalarda bulunan Cirium firmasının paylaştığı verilere göre, İstanbul Havalimanı, dünyanın ''bağlantısı en fazla'' havalimanları sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
11:47 . 19/01/2023 Perşembe
AA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cirium'un "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Havalimanları" listesi yayımlandı.

Lufthansa'nın Almanya'da bulunan ana merkezi Frankfurt Havalimanı, 330 destinasyona bağlantısıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak Frankfurt Havalimanı'nı 2. sıradan takip etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 308 destinasyona uçuş imkanıyla üçüncü sırayı elde etti.

Listeye göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, ABD'den Chicago O'Hare Havalimanı beşinci, yine ABD'den Dallas-Fort Worth Havalimanı altıncı, Birleşik Arap Emirliği'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı sekizinci, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Fiumicino Uluslararası Havalimanı dokuzuncu, ABD'de bulunan Denver Havalimanı ise onuncu oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesine video mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor' diyen Erdoğan, ''Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor'' açıklamasında bulundu.

#Cirium
#İGA
#İstanbul Havalimanı
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