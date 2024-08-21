İstanbul Havalimanı en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına hizmet vererek en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor."